Duda o protestach rolników: Rozumiem ich

Protesty rolnicze trwają. 6 marca, do kolejnej manifestacji rolników w Warszawie, mają dołączyć związkowcy z NSZZ "Solidarność". - Rozumiem polskich rolników - stwierdził prezydent Andrzej Duda, pytany co zrobi, gdy rolnicy przyjadą traktorami przed Pałac Prezydencki. Zdradził też, co powiedział premierowi Donaldowi Tuskowi w tej sprawie.