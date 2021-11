Duda o ataku hybrydowym. Podziękował generałom

11 listopada to wyjątkowa data - stwierdził prezydent Andrzej Duda po wręczeniu nominacji generalskich oficerom. - Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość, to święto było ważne i zawsze było obchodzone, nawet wtedy, gdy przez wiele lat obchodzić go nie było wolno - dodał.