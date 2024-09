Duda krytykuje rząd. "Opieszałość kosztuje"

Prezydent powiedział, że "realizacja zapowiadanego przez rząd, podniesienia prędkości na liniach kolejowych do ponad 300 km/godz. spowoduje, iż realizacja projektu będzie znacząco wydłużona w czasie, droższa, bo koszt taboru wzrośnie o 1/3, a z dostaw tegoż taboru wykluczeni zostaną producenci polscy". - Zmierza to też do wykluczenia mniejszych ośrodków, w których nie będą budowane stacje kolejowe - zauważył.