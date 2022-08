Duda kontynuuje politykę Kwaśniewskiego? Czarzasty opowiada o ojcu, który bije dzieci

Prowadzący program "Newsroom" w WP Michał Wróblewski przypomniał wkład byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w walkę o wolność i demokratyzację Ukrainy.- Czy prezydent Andrzej Duda jest dzisiaj kontynuatorem tego, co robił Aleksander Kwaśniewski? - zapytał swojego gościa wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy. - Myślę, że nie jest kontynuatorem tego, co robił Aleksander Kwaśniewski, bo by nie podpisywał 99 proc. bezsensownych ustaw tworzonych przez PiS, dotyczących na przykład łamania prawa w Polsce - odparł polityk Nowej Lewicy. Dopytywany, czy nie można tych dwóch spraw oddzielić, odparł, że nie. - Tego się nie da oddzielić. To jest tak: zły ojciec bije swoje dzieci codziennie pasem, ale w związku z Bożym Narodzeniem daje im pomarańczkę, czyli w związku z tym, jest właściwie dobrym ojcem? Pan Duda odpowiada za wszystkie swoje działania, zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz. Jeśli chodzi o Ukrainę, oceniam jego pracę pozytywnie - dodał. - Natomiast jeśli chodzi o to, co jeszcze można zrobić, to muszę powiedzieć, że widzę wielką szansę w tym, by doprowadzić Ukrainę do Unii Europejskiej - mówił. - Widzę wielką szansę we współpracy między Warszawą a Kijowem i uważam, że będzie to wzmocnienie Unii Europejskiej. Będzie to również, tak uważam, taki ośrodek, który może równoważyć wpływy Berlina i Paryża. Uważam też, że to jest nasz strategiczny model myślenia o Unii Europejskiej - dodał. Włodzimierz Czarzasty skrytykował też kanclerza Olafa Scholza i Unię Europejską za brak wsparcia Polski w pomocy Ukraińcom. - To nie powinno mieć żadnego związku z KPO i łamaniem prawa w Polsce. Uważamy, że 500 euro na każdego Ukraińca w Polsce powinno być przez Unię wypłacane - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Rozwiń