Duda komentuje działania Komisji Europejskiej: to forma opresji

Andrzej Duda po raz kolejny krytykuje Komisję Europejską. Wątek łamania praworządności w Polsce pojawił się tym razem na wspólnej konferencji z prezydentem Litwy. "Działalność KE w tej kwestii uznaję jako formę opresji wobec Polski" - przyznał Duda.

- Z ubolewaniem postrzegam zachowanie Komisji Europejskiej od pewnego czasu. Ustrój wymiaru sprawiedliwości nie jest sprawą wspólnotową, tylko jest sprawą indywidualną państwa członkowskiego i instytucje europejskie w żaden sposób nie powinny w to ingerować - mówił we wtorek polski prezydent.

Andrzej Duda dodał, że "KE nie ma żadnego traktatowego tytułu (aby ingerować w polskie sądownictwo - przyp. red.)". - To zachowanie od samego początku traktuje jako formę opresji wobec Polski. Mam nadzieję, że tego typu praktyki zostaną zaprzestane - stwierdził Andrzej Duda.

Litewski prezydent stwierdził podczas wspólnej konferencji, że "strona Polska reaguje" na decyzje Komisji Europejskiej i jest gotowa do współpracy. - Nie powinniśmy iść drogą sankcji, ale drogą lepszego wzajemnego zrozumienia - wyznał polityk.

Unijna praworządność

Minister obrony narodowej Niemiec zaznaczyła, że Europejczycy wiele lat walczyli o wolność, a praworządność jest najlepszym sposobem, aby wolność chronić. Zapowiedziała, że zadba o to, by wykorzystano pełne instrumentarium na poziomie europejskim dotyczące praworządności. - Będziemy chronić praworządność tam, gdzie będzie łamana. Praworządność to wartość uniwersalna - zapewniała kandydatka na szefową KE.