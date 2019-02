Duda gościł Grybauskaite i Poroszenkę. "Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem"

- Liczę na wzmocnienie nacisku na Rosję poprzez mechanizmy sankcyjne - powiedział w Lublinie Petro Poroszenko. Prezydent Ukrainy oraz prezydent Litwy Dalia Grybauskaite przyjechali do lubelskiej siedziby Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej. Gościł ich Andrzej Duda.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wystąpił w trakcie konferencji z Andrzejem Dudą i Dalią Grybauskaite po wizycie w siedzibie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej w Lublinie. Powiedział, że Polska i Litwa to kraje, które dbały o "podtrzymanie integralności terytorialnej" jego kraju.

– To odczuwaliśmy po akcie agresji na Ukrainę na Morzu Azowskim , kiedy zostali ranni marynarze ukraińscy, kiedy strzelano bez uprzedzenia, kiedy istniało zagrożenie okupacji Cieśniny Kerczeńskiej. Ale odczuliśmy bardzo zdecydowaną reakcję wszystkich naszych partnerów, przede wszystkim Litwy i Polski – stwierdził Poroszenko.

Prezydent Litwy zaznaczyła, że jej kraj wie, co znaczy "być napadniętym i co znaczy, jeśli ktoś ma zakusy na czyjeś terytorium". - Dlatego kontynuujemy wsparcie wojskowe dla Ukrainy, a bezpieczeństwo Ukrainy to kamień węgielny dla całego regionu - zaznaczyła Dalia Grybauskaite.