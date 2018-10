Duchowni ostrzegają przed Halloween. "Antychrześcijańskie i niebezpieczne"

Miliony ludzi na całym świecie obchodzą wieczorem Halloween. Kilkanaście lat temu zwyczaj dotarł też do Polski. I jak co roku, duchowni znowu przed nim ostrzegają.



Jak przekonuje sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, Halloween jest antychrześcijańskie i niebezpieczne. W rozmowie z PAP stwierdza, że zwyczaj "promuje kulturę śmierci, popycha ku mentalności ezoterycznej i magii".- Wiele osób traktowało wywoływanie duchów jako zabawę, a kończyło się to na zniewoleniach duchowych – mówi.

Bp Artur Miziński odniósł się do bali Wszystkich Świętych. Jak wyjaśniał, w pewnym sensie są one odpowiedzią na Halloween, bo popularyzują wiedzę o życiu świętych. Do tego, bale i korowody świętych "pokazują radość i nadzieję płynącą z odkupienia oraz istnienia wspólnoty świętych".