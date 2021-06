Drwiny po słowach Andrzeja Dudy do prezydenta Niemiec. Włodzimierz Czarzasty mówi wprost

- Byłbym rad, gdybyśmy powrócili do ważnego dialogu dotyczącego polskich strat wojennych w zakresie dóbr kultury - powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Słowa te padły podczas obchodów 30. rocznicy podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Prezydent Niemiec przybył z tej okazji do Polski z oficjalną wizytą. Wypowiedź Andrzeja Dudy komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Powróćmy, panie prezydencie, powróćmy do dialogu. Porozmawiajmy o tym. Niech pan coś załatwi dla naszego kraju pod tym względem. Panie Kaczyński, niech pan przywiezie od Niemców pieniądze, które nam się należą. Zróbcie to z Rosją, zróbcie to z innymi krajami. Przestańcie o tym mówić, po prostu zróbcie to. Przekonajcie naszych partnerów w Unii do tego, przekonajcie naszych sąsiadów. Po prostu załatwcie to - ironizował. - Chłopaki, weźcie się do roboty! - zaapelował Czarzasty.