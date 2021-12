Druzgocący sondaż dla PiS ws. Mejzy. Czarnecki komentuje

- Mogę tylko powiedzieć, że ta sprawa musi być wyjaśniona, jest wyjaśniana, czekam w tej sprawie jak szereg innych polityków i dziennikarzy na prześwietlenie - i pana ministra, i tej sprawy, przez służby - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, pytany o sprawę wiceministra sportu Łukasza Mejzy. - Skoro pojawiły się takie zarzuty, to trzeba je wyjaśnić, dać prawo do obrony człowiekowi, ale też trzeba w sposób jednoznaczny sprawę sfinalizować - podkreślił. Czarnecki pytany był o sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym zapytaliśmy Polaków, czy premier Mateusz Morawiecki powinien zdymisjonować Łukasza Mejzę. I tak zdecydowana większość, bo 75 proc., stwierdziła, że tak. Co istotne, zdymisjonowania wiceministra sportu chce aż 64 proc. wyborców PiS. Co na to Czarnecki? - Właśnie dlatego czekamy na stanowisko służb w tej sprawie. Mam nadzieję, że ono nastąpi szybko - oznajmił. Europoseł PiS pytany był również, czy rozmawiał o sprawie Mejzy z Jarosławem Kaczyńskim. - Nie będę na ten temat mówił (...). To sprawa między prezesem Kaczyńskim a mną - uciął Czarnecki. - Prezes PiS jest człowiekiem bardzo uczciwym, o czym wiedzą nawet jego przeciwnicy, dlatego wszystkie tego typu doniesienia bardzo skrupulatnie analizuje i sprawdza - podkreślił gość WP.