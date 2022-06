Drugie ciało w grobie Marii Konopnickiej. Włożono tam inną kobietę

Maria Konopnicka po śmierci stała się bohaterką mało znanej sytuacji, którą w swoim artykule opisuje portal wielkahistoria.pl. Sławna pisarka zmarła w 1910 roku, lecz po ataku bolszewików na odradzającą się Rzeczpospolitą w 1920 roku, córka Konopnickiej postanowiła zajrzeć do trumny matki. Okazało się, że w grobie Konopnickiej znajdowało się jeszcze jedno ciało, również kobiety. Laura Konopnicka na łamach prasy określała sytuację jako skandal i profanacja pochówku. Jednak wbrew pozorom, wcale tak nie musiało być. Obok Konopnickiej pochowana została Maria Dulębianka. Była ona znaną i cenioną działaczką na rzecz praw kobiet. Oprócz tego była również wieloletnią towarzyszką życia pisarki. Kobiety razem mieszkały, podróżowały oraz spędzały święta. Konopnicka raczej byłaby zadowolona, że spoczywa obok Dulębianki. Jej córka wiedziała o ich relacji, lecz mimo to, przedstawiała sytuację jako ''skandal''. We wczesnych latach II Rzeczpospolitej tak bliskie relacje dwóch kobiet były tematem tabu. Być może to był jeden z powodów, dla których w taki, a nie inny sposób przedstawiła całą sprawę.