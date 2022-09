"Druga armia świata" stawiała je na gazie? Pokazali prześmiewczy film

"Zapomnieli o ważnej części"

Co więcej, na nagraniu widać, że dla sołdatów Putina czajniki elektryczne były nie lada rarytasami. Zgromadzili bowiem całą ich kolekcje, kradnąc je po domach. NEXTA zwraca uwagę, że nie zadali sobie jednak trudu, by zabrać podstawy do nich.