"Drożyzna". Wrocław na Polskim Ładzie straci 700 mln zł

- Cena podstawowego koszyka produktów w sklepie poszybowała w górę. Inflacja to problem także dla samorządu. Szacujemy, że tylko z tego powodu wydamy w tym roku na utrzymanie miasta o około pół miliarda złotych więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Gdy do tego doliczmy ubytek w wysokości ok. 220 mln zł z tytułu reform podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, daje to ponad 700 mln zł, które musimy mieć ekstra - wyliczał Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.