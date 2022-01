Tajemnicze zgony we Wrocławiu. Jest oświadczenie

We wtorek wyszło na jaw, że pod koniec grudnia w izbie wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej zmarła kolejna osoba. Tym razem był to 51-letni mężczyzna przywieziony z Dworca Głównego PKP. To jednak nie koniec, bo wrocławski magistrat poinformował, że również 5 stycznia odnotowano zgon osoby, która miała trafić do WrOPON.