Drożyzna w Polsce. Porównano nowe ceny z tymi z 2015 roku

Portal zaznaczył na początku, że paragon znaleziony przez ich czytelniczkę pochodzi z jesieni. Pora roku ma z kolei wpływ na ceny warzyw oraz owoców. Dziennikarze gazety.pl nie byli też w stanie odszukać identycznych produktów, ale skrupulatnie sprawdzili wagę analogicznych rzeczy, jak też to, czy aktualnie nie znajdują się one w jakiejś promocji. Do przedstawionej kalkulacji przyjęło najniższą ceny, jaką udało się odnaleźć w ostatnich tygodniach.