"Drożyzna w PKP". Polacy o tym, jak kolej się ceni

Z poznańskiego dworca głównego w czwartek wcześnie rano odjeżdżało kilka składów PKP Intercity. Do pociągu w kierunku Gdyni wsiadł Maciej, student, który jechał do Inowrocławia. - W sumie to jestem zaskoczony, bo bilet kupowałem dzień wcześniej i zapłaciłem mniej niż zawsze. Nie 15, a ok. 13 zł - przyznał nasz rozmówca. Dwóch kolejnych pasażerów tego samego składu nie miało już tyle szczęścia ani studenckich zniżek. - Zapłaciliśmy o ok. 10 zł więcej niż kilka tygodni temu - wskazali.