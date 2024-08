Drony i podwyższony stopień bezpieczeństwa w bazie NATO w czwartek. Co to oznaczało?

"Lotnicze Siły Wczesnego Ostrzegania i Kontroli NATO podniosły poziom bezpieczeństwa w bazie lotniczej Geilenkirchen do Charlie. Jest to oparte na danych wywiadowczych wskazujących na potencjalne zagrożenie. Cały personel, który nie jest niezbędny do wykonania misji, został odesłany do domu jako środek zapobiegawczy. Bezpieczeństwo naszego personelu jest najwyższym priorytetem. Krytyczne operacje w bazie lotniczej są kontynuowane zgodnie z planem" - czytamy w przesłanym Wirtualnej Polsce przez rzecznika bazy Christiana Bretta komunikacie. Co to oznacza?