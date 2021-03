"Droga do polexitu". Radosław Sikorski postawił sprawę jasno

Odpowiadając na żądanie opozycji przedstawienia przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, Piotr Müller stwierdził, że "polska opozycja proponuje polexit, proponuje odrzucić najlepszy w historii budżet dla Polski". O komentarz w tej sprawie został poproszony w programie "Newsroom" WP były minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski. Jak mówił: "To rząd musi pokazać, że ma większość w każdej sprawie, także w tej. To absurd, żeby winić opozycję za brak większości po stronie rządu". Jego zdaniem, do polexitu mogą jednak prowadzić działania Zbigniewa Ziobry. – Jeśli przyjmiemy definicję suwerenności, jaką ogłasza co jakiś czas minister sprawiedliwości czyli autarkię prawną, podpisujemy traktaty, a potem jak nam nie leżą, nie musimy ich wykonywać argumentując to suwerennością, to jest droga do polexitu. Unia Europejska na takiej zasadzie nie może funkcjonować i członka, który by tak próbował się zachować, prędzej czy później musi jakoś wyeliminować z członkostwa – powiedział Sikorski.

