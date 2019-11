Drezno. Historyczne włamanie do skarbca. Nowe informacje

Niemiecka policja kontynuuje poszukiwania sprawców zuchwałego włamania do galerii klejnotów Grünes Gewölbe. Teren muzeum wciąż jest przeszukiwany. Funkcjonariusze szukają m.in. śladów DNA włamywaczy. Wiadomo też, jakim samochodem poruszali się złodzieje.

Niemcy. Gigantyczna kradzież klejnotów. Polski trop

Włamywacze dostali się do galerii w poniedziałek przed godz. 5 rano. Wcześniej podpalili skrzynkę transformatorową, co odcięło dopływ prądu do zamku i wyłączyło alarm. Do wewnątrz wdarli się przez okno. Według wstępnych ustaleń skradli kolekcję diamentów i innych cennych kamieni o wartości nawet miliarda euro. Kompleksowa inwentaryzacja w muzeum będzie możliwa dopiero po zakończeniu działań prowadzonych tam przez policję.