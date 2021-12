Drastyczna podwyżka i popłoch w kolejnym mieście. "Zakręcam kurki, liczę na sąsiadów"

W Biskupcu, gdzie na dobre rozpoczęła się zima, zapanowały mrozy i pada śnieg, właśnie rośnie oburzenie. To po informacji, jaką opublikował prezes miejskich wodociągów (spółka dostarcza do mieszkań również ciepło). Poinformował, że musi przerzucić na odbiorców podwyżkę cen paliwa gazowego potrzebnego do wytworzenia ciepła.