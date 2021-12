Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. Kobieta w ciężkim stanie

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 6. Na pasie w kierunku autostrady na moście Rędzińskim zderzyły się dwa samochody. Była to niegroźna stłuczka - jak informuje policja - pojazdy nie zostały uszkodzone, nikt też nie został ranny. Uczestnicy kolizji zdecydowali się wysiąść z samochodów.