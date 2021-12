Wypadek premier Szydło. Zeznania oficera BOR. Kłopoty pozostałych funkcjonariuszy?

10 lutego 2017 r. oficer G., szef grupy ochronnej ówczesnej premier Beaty Szydło, jechał w aucie razem z szefową rządu. Siedział na przednim fotelu, po prawej stronie obok kierowcy. Po tym, jak doszło do kolizji z seicento, a rządowe auto uderzyło w drzewo, to właśnie G. odniósł najgroźniejsze obrażenia. Z otwartym złamaniem nogi trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów. Przeszedł wielomiesięczne leczenie i rehabilitację. Feralnego dnia G. towarzyszył szefowej rządu od wyjścia z Kancelarii Premiera. Najpierw leciał z Beatą Szydło samolotem z Warszawy do Krakowa, by później przesiąść się do rządowego audi A8.