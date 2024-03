Dramatyczny wypadek w Niemczech na A9. 5 osób nie żyje

Co najmniej 5 osób nie żyje, a 16 zostało rannych w wypadku autokaru we wschodnich Niemczech. Do tragicznego zdarzenia doszło na autostradzie A9 niedaleko Lipska. Wiadomo, że autobus nagle zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Agencja Associated Press opublikowała nagrania z miejsca zdarzenia. Autostrada w miejscu wypadku została zamknięta w obu kierunkach. Autobus popularnej międzynarodowej firmy transportowej poruszał się w kierunku Norymbergi, docelowo jadąc do Zurychu. Przyczynę wypadku badają służby.

