Dramatyczny wpis ojca zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. "Bardzo długo się zastanawiałem"

Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja 2023 r. po wyjściu z domu w Pogroszewie Kolonii. Monitoring zarejestrował go w autobusie do Warszawy, a ostatni raz widziano go na Moście Gdańskim. Jego ojciec, Daniel Dymiński, prowadzi intensywne poszukiwania, korzystając z drona, sonaru i kamery podwodnej.