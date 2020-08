Dramatyczny efekt pandemii. Raport dotyczy milionów osób

Fundusz Ludnościowy ONZ ostrzega, że pandemia koronawirusa może spowodować aż 7 milionów nieplanowanych ciąż - czytamy w "Rzeczpospolitej". Dziennik, powołując się na "Daily Mail" informuje, że prawie 2 miliony kobiet straciło dostęp do antykoncepcji.

Raport dla ONZ przygotowała organizacja pozarządowa Marie Stopes International (MSI), która zajmuje się dostępem do antykoncepcji i bezpiecznej aborcji w 37 krajach na całym świecie. Według raportu z powodu utraty dostępu do środków antykoncepcyjnych zostanie przeprowadzonych aż 1,5 miliona aborcji w niebezpiecznych warunkach. Co najmniej 3 tys. kobiet z tego powodu umrze.