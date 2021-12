Dramatyczny apel lekarzy do rządu: Wprowadźcie obostrzenia przed świętami!

Święta to czas wielopokoleniowych spotkań w rodzinnym gronie, a poprzedza je okres wzmożonych zakupów, kolejek w galeriach handlowych czy spotkań firmowych. Wszystkie te okoliczności są idealnymi warunkami do rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego lekarze alarmują: to ostatni moment, aby wprowadzać obostrzenia.