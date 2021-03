Dramatyczne wyznania ratowników. "Ludzie ukrywają objawy, obrażają nas, nazywają mafią covidową"

Bywa, że pacjenci z niską saturacją mają zaburzenia świadomości i nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Inni potrafią sami wejść do karetki, żeby po kilku godzinach umrzeć w szpitalu - opowiadał w TOK FM Ireneusz Szafraniec, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Każdy wyjazd do pacjenta z COVID-19 zajmuje karetkę nawet na kilka godzin.

– Spędzamy długi czas u pacjenta, dochodzą na przykład kwestie naszego ubioru w strój ochronny. Potem często trzeba jechać wiele kilometrów do szpitala, w którym są wolne miejsca. Następnie powrót do bazy, dezynfekcja. Tak to wygląda – wyliczał gość TOK FM.