Dramatyczne wspomnienia górników z Rudnej. "Cały czas się modliłem"

Dzięki poświęceniu ratowników i łutowi szczęścia, wszyscy z 14 uwięzionych pod ziemią górników z polkowickiej kopalni Rudna przeżyli. - Czuwały nad nami niebiosa - mówią zgodnie ocaleni.

Sztygar Marcin Loprowski jechał specjalnym wozem po jednym z tuneli. Nagle, 800 metrów pod ziemią doszło do wstrząsu, w wyniku którego doszło do zasypania przejścia. - Poczułem wstrząs, potem ból i zemdlałem. Przysypało mnie do połowy. Nie mogłem się ruszać, nic nie widziałem, ale wiedziałem że pomoc nadejdzie, bo sam też jestem ratownikiem - opowiada. Mężczyzna był mocno poobijany i stracił kilka zębów, ale już po godzinie był na powierzchni. Zapewnia, że nie zrezygnuje z pracy w kopalni.