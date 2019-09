Dramatyczne sceny na SOR w Wołominie. Zakrwawiony pacjent pobił ratownika

Poważnie ranny pacjent pobił ratownika oddziału SOR szpitala w Wołominie. Wcześniej swoim samochodem staranował szlaban i wjechał do izby przyjęć, krzycząc, że potrzebuje ratunku.

Wołomin. Pacjent pobił ratownika SOR. Coraz częściej personel medyczny pada ofiarą agresji. (East News, Fot: LUKASZ SOLSKI)

Złamany nos, obita twarz, ból kręgosłupa, uraz żeber - z takimi obrażeniami trafił do swojego macierzystego szpitala ratownik pracujący w SOR w Wołominie. Z kolei mężczyzna, któremu tuż przed zajściem udzielano pilnej pomocy, jest obecnie poszukiwany przez policję. To finał brutalnego pobicia, do którego w piątek doszło w szpitalu w Wołominie.

- Usłyszałem, jak zakrwawiony pacjent z raną brzucha wołał na korytarzu "ratunku, umieram". Powstrzymałem mu krwotok i położyłem na kozetce. Miał poczekać chwilę na lekarza, jednak zerwał się i pobił mnie - relacjonuje pan Mariusz ratownik SOR szpitala powiatowego w Wołominie.

Personel szpitala jest przerażony rosnącą liczbą podobnych ataków. - To się dzieje regularnie, raz, dwa razy w tygodniu. Jestem tym zszokowany. Przychodzę do pracy, aby ratować życie ludzkie, a muszę sam stawać do walki z agresywnymi osobami - mówi nam pobity ratownik.

Ratownicy apelują do ministra Zbigniewa Ziobry

Napastnik miał atakować mimo poważnych ran brzucha i krwotoku. Z relacji pracowników szpitala wynika, że mógł być pod wpływem środków psychotropowych. Po obezwładnieniu i uspokojeniu się musiał być poddany operacji. W tym samym czasie pomocy udzielono pobitemu ratownikowi. W rozmowie z WP stołeczna policja potwierdziła zdarzenie. - Są prowadzone czynności dochodzeniowe zmierzające do ukarania sprawcy pobicia - zapewnili policjanci.

Sprawę ostro skomentowało środowisko ratowników medycznych. "Napaść na ratownika medycznego w czasie wykonywania swoich obowiązków zgodnie z prawem jest przestępstwem. Brak ochrony na SOR-ach stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, personelu, ale i także dla Was - naszych pacjentów. Skoro napastnik pobił ratownika, równie dobrze i bez żadnych przeszkód może pobić Was" - czytamy na fanpage'u "To nie w mojej karetce".

Ratownicy oczekują spełnienia zapowiedzi Zbigniewa Ziobry o bezpardonowym ściganiu sprawców podobnych napaści. Przypomnijmy, że według wytycznych ministra sprawiedliwości prokuratorzy mają wobec takich czynów domagać się w sądach kar bezwzględnego więzienia.

Ataki na ratowników. SOR to pole bitwy

W 2018 roku trójka naukowców z Krakowa przeprowadziła badania przejawów agresji wobec ratowników. Okazało się, że z 50 ankietowanych osób 34 potwierdziły, iż w ciągu ostatniego roku była bezpośrednim obiektem ataku ze strony pacjenta. U 11 ratowników obrażenia były na tyle poważne, że sami potrzebowali pomocy.

W Zabrzu ratownik medyczny wezwany do 2-letniej dziewczynki został zaatakowany przez jej ojca. Cios w twarz pozbawił go na chwilę przytomności i złamał szczękę, ale nie przeszkodził w uratowaniu dziecka.

Przyczyny zjawiska trudno wytłumaczyć. Ratownicy jako grupa zawodowa cieszą się w Polsce dużym zaufaniem społecznym i szacunkiem. Ufa im 88 proc. Polaków. "U podstaw zachowań agresywnych wobec personelu medycznego mogą leżeć zarówno frustracja czy też niezadowolenie z funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, jak i stan psychofizyczny pacjentów, zaburzony przez działanie narkotyków, dopalaczy, alkoholu lub choroby psychiczne" - komentują autorzy raportu o przemocy w szpitalach.