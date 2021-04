Dramatyczna relacja pacjentki oddziału zakaźnego

Przebywająca na oddziale zakaźnym z powodu koronawirusa mieszkanka warszawskiej Pragi skontaktowała się z "Super Expressem", by opowiedzieć dramatyczną historię, która przytrafiła się na łóżku tuż obok niej.

Koronawirus zabrał pacjentkę w kilka godzin

Pani Beata opisała, jak COVID-19 w kilka godzin doprowadził do śmierci pacjentki, która leżała na łóżku obok. - O godzinie 11 we wtorek pani Bożenka wypowiedziała do nas ostatnie słowa: "Otwórzcie drzwi, bo mi tak gorąco". Wiedziałyśmy, że nie jest z nią dobrze, ale żeby tak od razu zeszła z tego świata? Tak po prostu, tuż obok nas? - relacjonuje rozmówczyni "SE" - Trzy godziny wcześniej jeszcze ze mną rozmawiała, potem przynieśli przepierzenie i morfinę, ale chyba nawet nie zdążyli jej podać - dodaje.