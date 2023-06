Dramat we Wrocławiu. York zginął na oczach dziewczynki

Do tragedii doszło we Wrocławiu. Amstaff śmiertelnie pogryzł yorka, który wyszedł na spacer razem ze swoją małą właścicielką. Dziewczynka nie trzymała pieska na smyczy, a ten podbiegł do znajdującego się w pobliżu amstaffa, który nie miał na sobie kagańca.