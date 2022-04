Dramat w ukraińskich miastach. Zełenski powiedział, gdzie jest najgorzej

Trwa wojna w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu mówił m.in. o regionach, w których obecnie panuje najtrudniejsza sytuacja. Wymieniał głównie miasta leżące na południu i wschodzie Ukrainy. Oświadczył, że to co robią tam Rosjanie "niewiele różni się od tego, co hitlerowcy robili na okupowanych terenach Europy Wschodniej".