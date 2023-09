Dramat w Turcji kilometr pod ziemią. Polacy poznali swoje zadanie

Nie jest to łatwe. Morca to, jak wyjaśnia Marcin Bugała, rzecznik Grupy Ratownictwa Jaskiniowego, trzecia co do głębokości jaskinia Turcji i jedna z głębszych na świecie. Od wczoraj przy 40-latku jest już zespół medyczny Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego, który zszedł do podziemi w pierwszej kolejności. Badaczem zaopiekowali się węgierski lekarz i pielęgniarka. Medycy przeprowadzili awaryjną transfuzję krwi.