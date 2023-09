Trwa dramat w Turcji. Polacy na ratunek Amerykaninowi

Trzej Polacy z Grupy Ratownictwa Jaskiniowego wyruszyli do Turcji z misją ratunkową. Zejdą do jednej z najgłębszych jaskini na świecie, by wydobyć stamtąd swojego kolegę - amerykańskiego grotołaza, którego podczas wyprawy badawczej dotknęły problemy zdrowotne. To bardzo trudne zadanie, w którym uczestniczy wielu ochotników, specjalizujących się w ratownictwie jaskiniowym.