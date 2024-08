Dramat w Niemczech. Zapaliły się gondole diabelskiego młyna

Dramatyczny finał imprezy Highfield pod Lipskiem na terenie Niemiec. Co najmniej 23 osoby zostały ranne w sobotę, gdy dwie gondole diabelskiego młyna zapaliły się podczas festiwalu muzycznego w miejscowości Großpösna nad jeziorem Stoermthale. Agencja AP udostępniła nagrania świadka i materiały, które pojawiły się w niemieckiej telewizji RTL. Widać na nich, że tłum ludzi z niedowierzaniem patrzy na to, co dzieje się przed ich oczami. Na szczęście ogień zajął puste gondole, ale w innych wagonikach znajdywali się ludzie. Jak podała policja z Lipska, pożar wybuchł w jednej gondoli, a następnie rozprzestrzenił się na drugą. Policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Istnieje podejrzenie, że doszło do usterki diabelnego młyna, dlatego teraz służby postarają się ustalać, kto i dlaczego nie dopilnował stanu technicznego jednej z atrakcji na festiwalu.