Dramat w Kaliszu. Setki śniętych ryb w rzece

Do sprawy odniósł się także prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. "Na miejscu - w okolicy ul. Stawiszyńskiej - pracowało wiele służb: inspektorzy ochrony środowiska, straż pożarna, policja. Zawiadomione zostały Wody Polskie odpowiedzialne za rzeki i kanały, także te w Kaliszu. Zostały pobrane próbki wody i trwa ustalanie przyczyn. Czy doszło do skażenia wody, czy tzw. przyduchy, czyli obniżenia zawartości tlenu w wodzie" - czytamy we wpisie.