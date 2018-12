Dramat w Indonezji. "Takich katastrof nie można uniknąć“

Tsunami u wybrzeży Indonezji pochłonęło setki ofiar. Jörn Lauterjung z Centrum Badań Ziemi im. Helmholtza w Poczdamie wyjaśnia, dlaczego władze nie liczyły się z katastrofą. - Nigdy nie ma stuprocentowej pewności - mówi geofizyk.

Nie, to nie ma sensu. Ponieważ wstrząsy o magnitudzie 4 do 6 mierzymy w Indonezji niemal codziennie i prowadziłoby to do bardzo wielu fałszywych alarmów. Powtórzę: niemal wszystkie tsunami, które obserwujemy, są spowodowane silnymi trzęsieniami ziemi i tylko niespełna 10 procent tsunami wywołują aktywności wulkaniczne lub osunięcie się gruntu. Dlatego wyznaczyliśmy taki wysoki próg.