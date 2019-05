Dramat w Gorzowie. 9-latka znaleziona w wersalce. Policja bada rolę matki w sprawie

24-latek z Gorzowa Wielkopolskiego zabrał do siebie na weekend 9-letnią córkę znajomej. W niedzielne południe powiadomił matkę, że dziecko uciekło. Kobieta nie powiadomiła o tym policji. - Oczywiście, badamy rolę matki w tej sprawie. Na razie nie ma postawionych zarzutów, ale status prawny tej kobiety jest otwarty - mówi WP rzecznik prasowy lubuskiej policji. Jest też wniosek o areszt wobec mężczyzny.

O siostrę zatroszczył się jej 14-letni brat, który wraz z kolegą zaczął jej szukać. Pojechał do mieszkania mężczyzny, w którym miała przebywać 9-latka. Gdy nie mógł się do niego dostać, powiadomił służby.

- Oczywiście badamy rolę matki w sprawie. Ta kobieta była przesłuchana w niedzielę w nocy po zakończonych czynnościach. Wtedy nie miała postawionych zarzutów. Ale coraz częściej opinia publiczna zadaje pytanie, co z matką, dlaczego tak zareagowała. Będziemy ustalać, jakie dokładnie było jej zachowanie, jakie okoliczności towarzyszyły temu zdarzeniu, czy miała wiedzę, kim jest ten mężczyzna, czy były jakieś przesłanki, by mieć przypuszczenie, że może dopuścić się do tak ohydnej zbrodni. To wszystko musimy sprawdzić. To dla nas dopiero początek postępowania - powiedział Wirtualnej Polsce nadkom. Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.