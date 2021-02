Dramat w Bieszczadach. Drastyczne zdjęcia GOPR

Bieszczady. GOPR ruszył z pomocą. "Turysta" był w dresie

Bieszczady. GOPR w akcji. Ratownicy publikują drastyczne zdjęcja

GOPR Bieszczady, na prośbę poszkodowanego turysty, opublikował też komentarz mężczyzny do całego zajścia. "Według mnie byliśmy dobrze przygotowani, miałem drugie ciepłe rękawice, miałem dodatkowa odzież, herbatę w termosie z zapasem do o samego końca" - tłumaczy.

Jak dodaje, do odmrożenia palców u rąk doszło w wyniku zignorowania pierwszych objawów. "To mój błąd. Wydawało mi się, skoro pruję do przodu, cały czas w ruchu i jest mi ciepło, to jest okej. Czułem lekkie odrętwienie, ale nie zimno. I to był moment na wyjęcie ciepłych rękawic. Potem było już za późno" - podkreśla turysta.