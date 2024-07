Dramat turystów w Grecji. Rajska wyspa w ogniu

Płonie turystyczny raj w Grecji, a wycieńczeni strażacy ewakuują kolejne miejscowości, w których oprócz mieszkańców znajdują się także turyści. Agencja Reutera udostępniła nagranie z akcji gaśniczej na wyspie Evia. Na materiale widać, że służby działają w dzień i w nocy, podczas gdy turyści momentami łapią się za głowy, widząc co dzieje się wokół nich. Wielkie kule ognia widać nawet z kilkudziesięciu kilometrów na wyspie. Płoną głównie lasy i łąki, jednak w ostatnich dniach żywioł niebezpiecznie zbliżył się do lokalnych wiosek. Greckie media informują, że strażacy są wycieńczeni. W pożarze spłonął jeden z wozów strażackich, a w innym zdarzeniu strażak został poważnie poparzony i przewieziony karetką do szpitala. Ryzyko pożaru jest tam wysokie każdego dnia, z uwagi na rekordowe temperatury sięgające nawet 44 st. Celsjusza.