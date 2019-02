Dramat szefowej pizzerii. Galeria zmusza ją do pracy w niedzielę. Nawet 2600 zł kary

Kto nie otworzy punktualnie lokalu w niedzielę objętą zakazem handlu, musi zapłacić słoną karę. Takie restrykcje dla przedsiębiorców wprowadził francuski właściciel sieci centrów handlowych w Polsce.

O swojej sytuacji opowiada Wirtualnej Polsce pani Agata, właścicielka pizzerii ulokowanej w centrum handlowym w średniej wielkości mieście. - Od grudnia przepracowałam wszystkie 11 niedziel, również te z zakazem handlu. Jedyną wolną niedzielę mam zaplanowaną na 21 kwietnia to... Wielkanoc - skarży się przedsiębiorcza kobieta (prosi o niepodawanie pełnych danych)

Oczywiście pracuje też w dni powszednie. Od 10 do 14 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jej partner życiowy nie wytrzymał takiego tempa. Rozchorował się. Pani Agata ma problem ze znalezieniem pracowników chętnych do pracy w niedziele. Sama staje za ladą, wypieka i podaje pizzę.

Galeria handlowa należy do firmy Klepierre. To francuski fundusz zarządzający w Polsce sześcioma obiektami. Ich menedżerowie nalegają na otwarcie lokali gastronomicznych. Przekonują, że walczą o każdą złotówkę przychodu i satysfakcję klientów. Nawet gdy w niedziele zamykane są sklepy, to klienci odwiedzają kino, klub fitness oraz kręgielnię.