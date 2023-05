Dramat na stacji PKP. Chciał wciągnąć ją do parku

"Trzymałam się poręczy, ściany i krzyczałam"

W obliczu zagrożenia życia kobieta nie straciła zimnej krwi. Jak relacjonowała dalej, niewiele brakowało, by oprawcy udało się osiągnąć cel, czyli zaciągnąć ją do parku. Zaatakowana zareagowała jednak stanowczo, łapiąc się z całej siły poręczy i głośno krzycząc, by zaalarmować o swojej sytuacji inne osoby. I to poskutkowało. Mężczyzna został spłoszony przez przechodniów.