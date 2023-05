Zaginęła 13-latka. Policja z Gliwic prosi o pomoc

Jak poinformowali policjanci z gliwickiej komendy, Milena Magiera ostatni raz widziana była w piątek, 26 maja, we wczesnych godzinach wieczornych. Około godziny 18.00 dziewczynka miała opuścić swoje miejsce zamieszkania, które znajduje się na osiedlu Sikornik w Gliwicach. Nastolatka, wychodząc z domu, nie poinformowała nikogo o miejscu, do jakiego się wybiera. Od tego momentu nie odezwała się też do żadnego członka swojej rodziny. Kontakt z nastolatką jest tym bardziej utrudniony, że Milena nie zabrała ze sobą telefonu komórkowego.