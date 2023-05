Czeska policja zatrzymała seryjnego podpalacza. Jest podejrzany o największy pożar w historii kraju

Największy pożar w historii Czech

Ogień, który został wzniecony w nocy 24 lipca zeszłego roku, doprowadził do największego pożaru w historii Czech. Do tragedii doszło niedaleko miejscowości Hrzensko, blisko granicy czesko-niemieckiej na terenie Parku Narodowego. Walka z żywiołem była bardzo trudna i wyczerpująca. Brało w niej udział około sześciu tysięcy strażaków, również z innych państw. Polacy pomagali gasić pożar, wykorzystując do tego celu śmigłowce.