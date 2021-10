Dramat na granicy. "Żałujemy, że tu przyjechaliśmy"

Dramat na granicy z Białorusią. "Nie mamy lekarstw"

- Moja roczna kuzynka, Malak Maher Saado, też choruje. Ma dziurę w sercu. Prosiliśmy strażników, by pozwolili nam przejść do Polski, by jej pomóc, ale nas zawrócili. Nie mamy przy sobie żadnych lekarstw. Deszcz pada nam prosto na głowy - usłyszeliśmy.