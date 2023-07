Dramat kobiety w ciąży. Lewica reaguje

- Kobieta, która przerwała swoją własną ciążę ma do tego pełne prawo. Ma prawo do opieki i wsparcia oraz do tego, by uszanować jej intymność i decyzję. W Polsce nadal przerwanie ciąży przez kobietę jest legalne. Sceny opisane w "Faktach" TVN są rodem z "Opowieści podręcznej". My nie żyjemy w "Opowieści podręcznej", żyjemy w Polsce, która jest państwem prawa i członkiem UE. Prawo jest zamordystyczne i należy je zmienić - mówiła posłanka Magdalena Biejat.