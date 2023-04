Dramat kobiet w Małopolsce. Wezwano policję

Agresor trafił do aresztu

Jak czytamy w komunikacie, w środę zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Prokurator mając na względzie ochronę pokrzywdzonych zwrócił się do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do tego wniosku.