Dramat dwumiesięcznej dziewczynki. Rodzice zatrzymani

W sobotę wieczorem 19-letnia matka dziewczynki zdecydowała się przewieźć swoje dziecko do szpitala w Kępnie. Po przeprowadzeniu badań lekarze zdecydowali o przetransportowaniu dziewczynki do innego szpitala, tym razem w Ostrowie Wielkopolskim. Stamtąd, za pomocą karetki neonatologicznej, niemowlę zostało przewiezione do szpitala w Poznaniu, gdzie trafiło na oddział neurochirurgiczny.