Dramat dla tysięcy polskich rodzin. Potężny cios ze strony Brytyjczyków

Planujesz wyjazd do pracy do Wielkiej Brytanii? Już mieszkasz na Wyspach i chciałbyś sprowadzić swoją rodzinę? Według pomysłu ministra spraw wewnętrznych Jamesa Cleverly'ego aby spełnić wymogi trzeba będzie zagwarantować sobie pracę przynoszącą co najmniej 38700 funtów rocznie (ok. 194 tys. zł). Przeforsowanie tego pomysłu będzie oznaczać dramaty tysięcy rodzin.