Dramat 12-letniego Daniela. Sąsiedzi zaczynają mówić

Daniela szukali trzy dni. Zniknięcie 12-latka ujawniło dramat, jaki dział się w jego rodzinie. Chłopiec mógł widzieć gwałt na swojej młodszej siostrze. Ojcu postawiono zarzuty. Teraz sąsiedzi zaczynają mówić, co się tam jeszcze działo.

12-letni Daniel wyszedł z domu w Izdebkach koło Brzozowa we wtorek ok. godz. 14.30, żeby odwiedzić babcię. Potem bawił się w pobliżu jej domu. O godz. 16.00 zniknął. 12-latka szukało od wtorku prawie tysiąc osób.

Podczas poszukiwań policjantki nabrały podejrzeń, że w rodzinie Daniela doszło do poważnego przestępstwa. Sprawą zainteresował się prokurator. Podejrzewa się, że jedno z dziewięciorga młodszego rodzeństwa chłopca zostało zgwałcone .

Natychmiast zapadła decyzja o zabraniu z domu wszystkich dzieci i umieszczono je tymczasowo w pogotowiu opiekuńczym. Matka była zrozpaczona i nie chciała do tego dopuścić. Krzyczała, że się zabije. Przewieziono ją do szpitala.

Śledztwo i aresztowanie ojca dzieci

Pierwszy dotyczy doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej. Krzysztof S. ma także zarzut narażenie 12-letniego Daniela na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W pierwszym przypadku Krzysztofowi S. grozi od dwóch do 12 lata pozbawienia wolności, a w drugim do trzech lat - informuje Polskie Radio.

Dramat dzieci z Izdebek

Jak się okazuje to nie pierwszy przypadek, kiedy Daniel zaginął. Jak informuje "Fakt", stało się to również cztery lata temu. Po tym zdarzeniu rodziną zainteresował się sąd rodzinny i przydzielił im kuratora. Przychodził do domu także dzielnicowy.