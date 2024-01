DragonFire w akcji. Brytyjczycy ogłaszają sukces broni laserowej

To osiągnięcie wykazało zdolność do zwalczania celów powietrznych na odpowiednich dystansach i stanowi ważny krok we wprowadzaniu tej technologii do użytku. Zarówno armia, jak i Królewska Marynarka Wojenna rozważają wykorzystanie tej technologii w ramach swoich przyszłych zdolności w zakresie obrony powietrznej.